Carlos Alcaraz startet mit Sieg ins Jahr

Alcaraz hatte das vergangene Jahr auch dank seines ersten Grand-Slam-Titels bei den US Open als Nummer 1 beendet. Am „Masters“ in Turin hatte er aber nicht mehr teilnehmen können, weil er sich im Viertelfinale von Paris-Bercy eine Bauchmuskelzerrung zugezogen hatte und die Saison vorzeitig beenden musste. In Argentinien, wo auch Dominic Thiem am Donnerstagabend um den Viertelfinaleinzug kämpft, trifft er nun am Freitag im Viertelfinale mit Dusan Lajovic wieder auf einen Serben.