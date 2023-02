Mercedes bläst in Schwarz zum Angriff auf Red Bull

Russell feierte am Mittwoch seinen 25. Geburtstag. Er geht in sein zweites Jahr als Stammfahrer an der Seite von Hamilton. Seinen ersten GP-Sieg hatte der Engländer im Vorjahr beim vorletzten Saisonrennen in Sao Paulo eingefahren. In der WM wurde er hinter Verstappen, Charles Leclerc im Ferrari und Sergio Perez im zweiten Red Bull Vierter. „Wir sind alle hier, um zu gewinnen, so einfach ist das“, erklärte Russell. „Wir wollen alle nicht 2022 wiederholen.“