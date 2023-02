Kriechmayr: „Wenn’s wer schafft, dann der Blacky!“

„Schwieriger Spagat“

Soll Schwarz noch mehr Trainingszeit und Energie ins Projekt Speed investieren? Mit dem Risiko verbunden, dass dann die technischen Disziplinen leiden könnten. Kriechmayr weiß: „Ein schwieriger Spagat. Aber wenn’s wer schafft, dann der Blacky!“ Und was sagt unser Super-Allrounder selbst zu diesem Luxus-Problem? „Ich will das mit den schnellen Disziplinen schon weiter forcieren, aber natürlich will ich auch weiter bei den Technik-Bewerben bleiben. Speed macht mir definitiv Mega-Spaß, jetzt geht’s darum, Erfahrung zu sammeln.“