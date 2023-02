Austrias Trainer-Beben: „Wir haben Fehler gemacht“

Seit Anfang Dezember ist Manfred Schmid bei der Wiener Austria Geschichte. Gegenüber Sky sprach Sportdirektor Manuel Ortlechner am Montag in „Talk & Tore“ über die Entscheidung, fortan Michael Wimmer das Traineramt am Verteilerkreis anzuvertrauen. „Natürlich haben wir auch Fehler gemacht“, weiß der 42-Jährige.