„Als jüngstem Ski-Fan taugt mir diese WM schon“

Zwei Monate bin ich jetzt alt. Als Ski-Fan. Und damit wahrscheinlich der jüngste Ski-Fan Österreichs. Aber so richtig bin ich aus der Strampelphase noch nicht raus. Vor dem Fernseher zu sitzen - das fällt mir nämlich richtig schwer. Da habe ich noch viel, viel zu lernen. Richtig nervös war ich am Sonntag zu Mittag. Und vollkommen angespannt. Ich muss schon zugeben: Das war vom Gefühl her schwieriger, als selbst in einem Starthaus zu stehen.