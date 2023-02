Kelce gegen Kelce! Wer gewinnt das Brüder-Duell?

„Ein spezieller Moment“

„Es ist ein spezieller Moment, an den wir uns für den Rest unseres Lebens erinnern werden“, betonte Travis Kelce, der um zwei Jahre jüngere Bruder. Einer von beiden wird nach dem Duell im State Farm Stadium in Glendale/Arizona einen Super-Bowl-Titel mehr auf der Visitenkarte haben. „Er hat mehr Pro Bowls, wird in die Hall of Fame aufgenommen, ist wohl der beste Tight End aller Zeiten, er sieht besser aus und er kann besser tanzen“, sagte Jason Kelce: „Gib mir eine Sache, Trav: ‘Lass mich mehr Super Bowls haben.‘“