Völlig verrückt - die größte Party der Golfwelt

Viele Football-Fans vor Ort

Heuer sind besonders viele Football-Fans vor Ort. Denn im nur knapp 30 Kilometer entfernten Glendale steigt in der Nacht auf Montag der Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. „Spieler und Caddies“, sagt Schwab, „sprechen seit Tagen über dieses Spiel. In den USA lieben alle Football.“ Viele Golfprofis fahren direkt von den Phoenix Open zum Super Bowl, schauen sich das Spektakel live im Stadion an.