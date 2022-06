Haft für den „Wächter“ der polnischen Auto-Mafia

Erstes Urteil im Prozess rund um eine polnische Diebesbande: Im März gelang der Polizei in Niederösterreich ein erfolgreicher Schlag gegen die Automafia. Wie berichtet, konnten Ermittler des Landeskriminalamtes zehn polnische Staatsbürger im Alter zwischen 21 und 38 Jahren ausforschen. Sie sollen 15 hochpreisige Fahrzeuge der Marken Mercedes, BMW und Porsche von Juli bis Oktober 2021 unter anderem in Tulln und Baden gestohlen haben. Nun fasste ein 30-jähriger Mittäter am Landesgericht St. Pölten 18 Monate Haft aus.