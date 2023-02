Vorarlberger Team rettet Mädchen nach 110 Stunden

„Es muss einen Radiator oder eine Art Heizung gegeben haben in dem Hohlraum, in dem sie gefangen war. So konnte sie überleben“, mutmaßt SARUV-Teamleiter Markus Mayr. Großen Anteil an der Rettung hatten die Hunde des Teams aus dem Ländle - denn sie waren es letztlich, die das Mädchen aufspürten.