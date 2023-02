Uraufführung „Hiob“: Dulder im Durchlauferhitzer

Telegrammstil mit Nummernrevue-Charakter

Wer beim Stadttheater-Auftragswerk die bildmächtige Dichtung und Musikalität von Joseph Roth im Ohr hat, wird bei der Uraufführung am Donnerstag von Michael Sturminger eines Besseren, oder besser gesagt, eines Anderen, belehrt: So schnell, nervös und aufgeregt die Inszenierung mit ihrem vielen Kommen und Gehen ist, so kurz, knapp und zum blanken Gerippe gekürzt ist Roths Sprache in Sturmingers Essenz. Das geht auf Kosten der Handlung, die sich in zwei Teilen und knapp 90 Minuten (ohne 20 Minuten Pause) im Telegrammstil mit Nummernrevue-Charakter entfaltet.