Innerhofer Trainingsschnellster, Crawford dahinter

Der Südtiroler Christof Innerhofer hat am Freitag im zweiten Männer-Abfahrtstraining bei der Ski-WM in Frankreich die Bestzeit erzielt. Der 38-Jährige setzte sich in Courchevel mit 0,31 Sek. Vorsprung auf Super-G-Weltmeister James Crawford aus Kanada an die Spitze.