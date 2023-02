Marco Odermatt sauer: „Nur am Rechtfertigen“

Die Schweiz will nicht recht in das alpine Großereignis in Courchevel/Meribel finden, erlitt am Donnerstag im Super-G der Männer schon die dritte Enttäuschung in vier WM-Tagen. Nach vier Rennen stehen die Eidgenossen mit nur einer Silbermedaille durch Wendy Holdener da. Auch Superstar Marco Odermatt konnte nicht für die erhoffte Euphorie sorgen, nach dem Rennen war ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.