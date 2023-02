NHL-Superstar Mitschuld an Crawfords Gold-Erfolg

„Schnee so ähnlich wie in Kanada“

Auf der Finsternis („Eclipse“) genannten Strecke in Courchevel war er der Schnellste. Er bewältigte die Sprünge und vielen Wellen besser als alle anderen. Auch als Odermatt, der im kürzesten Super-G des Jahres hinter Kilde und Alexis Pinturault als Vierter leer ausging. „Ich wusste, dass Odermatt, Kilde und all diese Typen extrem schnell sein würden. Es ist sich mit Ach und Krach ausgegangen.“ Der französische Untergrund wirkt ihm vertraut. „Der Schnee ist hier so ähnlich wie in Lake Louise, Panorama, Kanada - das macht es leicht für mich.“