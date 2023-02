Rekord-WM-Sieger ätzt: „Katastrophal, miserabel!“

Chinas Ex-Biathlon-Coach Ole Einar Björndalen hat die Verbandsführung seines früheren Arbeitgebers scharf kritisiert. „Sie hatten in dieser Saison miserable Bedingungen“, sagte der Norweger der schwedischen Tageszeitung „Expressen“. Chinas Team hat in diesem Winter noch an keinem Weltcup teilgenommen, tauchte für viele unerwartet aber bei den Weltmeisterschaften in Oberhof auf. In der Mixed-Staffel wurde das Quartett am Mittwoch früh überrundet und unter 26 Teams 24.