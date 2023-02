Manchester United ist scharf auf Barcelona-Star

Die großen Einsatzzeiten in Barcelona bleiben für den 20-Jährigen aktuell aus, nur jede dritte Partie steht Fati in der Startelf. In Manchester würden den Spanier wohl längere Einsätze winken, muss sich der Linksaußen in England doch nicht mit Sturmkollegen wie Robert Lewandowski um Spielminuten duellieren.