Trotz zehnfacher Kosten wird Naturjuwel gerettet

Ein gröberes Leck machte sich in der vergangenen Badesaison bemerkbar – denn der Wasserstand des Brühlteichs in der Waldviertler Gemeinde Schwarzenau sank in Trockenphasen rasant ab. Der Kostenvoranschlag zur Abdichtung lautete auf 10.000 Euro, die 1500-Einwohner-Kommune gab die Arbeiten in Auftrag. Dazu wurde das Gewässer, das den Kern des Naturjuwels mit geschützter Baumallee darstellt, abgefischt, das Wasser abgelassen. Ein böses Erwachen folgte allerdings bald nach Beginn der Erdarbeiten.