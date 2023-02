NR-Wahl: Findet die SPÖ ein Mittel gegen Kickl?

Die Wahl in NÖ ist geschlagen und für die Roten hat es in NÖ ein Erdbeben gegeben: Nicht nur haben Sie im Vergleich zur letzten Wahl Stimmen verloren, sondern auch Franz Schnabl verlor als Obmann der Landespartei seinen Posten. Nun wird akribisch in der Bundespartei ein Mittel gesucht, um die erstarkten Blauen auch auf Bundesebene in die Schranken zu weisen. Wird der SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner dies gelingen und was müsste dafür getan werden? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!