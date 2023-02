„Ich will als Sieger durch die Stadt spazieren“

Dieser Mann war in den letzten Tagen ein gefragter Interview-Partner - Arthur Okonkwo! Genau beobachtet von Stammklub Arsenal und von britischen Journalisten feiert der 21-Jährige heute Freitag in Wals-Siezenheim als Nummer eins der Schwarz-Weißen Premiere. Im Salzburger Eiskasten kommt sie einer Feuertaufe gleich - schließlich wartet im Cup-Viertelfinale Österreichs Meister „Ich bin ein ruhiger Typ, gerate nicht so leicht unter Druck“, lächelte der baumlange (1,98 Meter) Brite die Anspannung weg. „Der Coach hat uns auch mitgegeben, dass wir ohne Druck in diese Partie gehen sollen.“