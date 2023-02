Briten wollen Kryptowährungen stärker regulieren

Nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX will die britische Regierung den Markt für Kryptowährungen stärker regulieren und damit Verbraucherinnen und Verbraucher besser schützen. Anleger sollten im Fall, dass ein Krypto-Unternehmen pleitegehe, Anspruch auf die Erstattung ihres investierten Geldes haben, kündigte das britische Finanzministerium in der Nacht auf Mittwoch an.