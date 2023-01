Sanierungsplan für Grazer Traditionsbetrieb steht

Das Unternehmen wurde 1920 gegründet, 1931/1932 wurde der Firmensitz in der Prankergasse in Graz erworben. 1961 erfolgte die Übergabe an die Familie Schlichte. Seit jeher wurden Spirituosen und Edelbrände hergestellt - teils Eigenmarken, teils international bekannte Marken wie etwa Jägermeister.