Grazer Traditions-Destillerie meldet Insolvenz an

4,2 Mio. Euro Schulden

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie Probleme in der Unternehmensführung hätten ihr Übriges dazu beigetragen, dass die Insolvenz unvermeidlich wurde. Die Destillerie steht mit 4,2 Millionen Euro in der Kreide, verfügt im Gegenzug aber nur über Aktive in Höhe von 1,4 Millionen Euro.