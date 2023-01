ÖFB feuert elf Tage vor Liga-Start VAR-Chef!

Deren VAR-Chef Manager Fellinger war. Der am Samstag noch bei einem Beobachter-Seminar in Linz gewesen ist, wo nichts auf diese Entwicklung hingedeutet hatte. Ehe der Schritt vom ÖFB dann so radikal vollzogen wurde, dass der 51-Jährige offenbar auch sofort sein Diensthandy abgeben musste. „Sonst wäre er für uns noch erreichbar“, meinten Bundesliga-Referees mit der Bitte um Anonymität. Und einer orakelte: „Der wurde abgesägt!“