Trainer Galtier: „Unzureichend, wenn man PSG ist“

Nicht nur der FC Bayern München schwächelt in der nationalen Fußball-Meisterschaft. Auch Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain steckt zwei Wochen vor dem großen Duell in der Krise - trotz Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar. „Von Champagner zu Sekt. Größere Zweifel“, schrieb die Sportzeitung „L‘Équipe“ nach dem ernüchternden Auftritt des Starensembles beim 1:1 gegen Stade Reims am Sonntag. „Das ist unzureichend, wenn man PSG ist“, so der Tenor von Trainer Christope Galtier.