Freiburg Erster - andere kommen aus der Steinzeit

Der SC Freiburg ist überlegener Spitzenreiter in Deutschland. Der Klub von Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch führt die Umwelttabelle vor Werder Bremen an. Damit heben sie sich von der Konkurrenz deutlich ab. Thomas Fischer, Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe, hält generell fest: „Der Fußball kommt in Sachen Umweltschutz aus der Steinzeit.“