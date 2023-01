„Nicht zu bremsen!“ Lobeshymnen für ÖFB-Stürmer

Die Münchner, die zuletzt in der Liga dreimal in Serie nur 1:1 spielten, sind am Mittwoch Achtelfinal-Gegner im DFB-Pokal. Onisiwo weiß: „Das wird ein ganz anderes Match als gegen Bochum. Wir werden noch viel besser spielen müssen, um eine Chance zu haben.“ Bayern-Coach Julian Nagelsmann versucht angesichts der im Nacken sitzenden Konkurrenz Ruhe auszustrahlen. „Ich sehe keine Krise, maximal eine Ergebniskrise“, so der Coach.