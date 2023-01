Weiter Streit um Notversorgung der Kaserne Güssing

Anfrage an Ministerin

„Das haben sich die 300 Beschäftigten der Kaserne, die Blaulichtorganisationen und NGOs, aber vor allem die Zivilbevölkerung verdient“, sagt Drobits. Dazu zähle auch eine eigene Truppenküche mit Frischkost und nicht bloß ein zweimaliger, wöchentlicher Transport von Essen aus einer Zentralküche in Graz. „Wie soll eine Kaserne in der Verpflegung auf diese Art autark werden?“ Antworten erwartet sich Drobits von einer weiteren parlamentarischen Anfrage an die Ministerin in der morgigen Plenarsitzung.