United-Legende Rio Ferdinand hat Putin bestohlen

In ihrem Buch „How (Not) To Be Strong“ erzählte die BBC-Expertin Alex Scott von einer Einladung während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. „Im Rahmen des FIFA Legends-Programms wurden Rio Ferdinand und ich in den Kreml eingeladen, um über die Weltmeisterschaft zu diskutieren“, so die ehemalige Nationalteamspielerin Englands. „Rio brachte mich auf dem Weg nach draußen zum Lachen - er öffnete seine Hand, um zu zeigen, dass er einen Teelöffel als Andenken geklaut hatte.“