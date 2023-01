Besucherrekord beim „Tag der Pflege“ in Graz

Besucheransturm beim „Tag der Pflege“

Mit dem „Tag der Pflege - Tipps für pflegende Angehörige“ bietet die Arbeiterkammer Steiermark Betroffenen und deren pflegenden Angehörigen genau jene Unterstützung und Information, die die Organisation des Pflegealltags und die Pflege selbst erleichtern sollen. Am Freitag gab es einen neuen Besucherrekord: Über 500 Personen kamen in die Grazer Kammersäle, um sich im Zuge der Veranstaltung zu informieren. Der nächste „Tag der Pflege“ findet am 31. März in Voitsberg statt, am 3. März gibt es einen „Pflegeworkshop“ in Graz.