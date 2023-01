Frankfurt? „Jäger trifft nur, wenn er locker ist“

Aber wir, also die Eintracht, sind in einer guten Verfassung, haben die Qualität, um die Bayern zu ärgern. Derzeit fehlen fünf Punkte. Aber es ist eine gefährliche Situation, weil in der Tabelle alles sehr eng ist. Die launische Diva steckt bei uns noch drinnen, dann patzt man in den Partien, in denen es keiner erwartet. Ich fürchte, es bleibt diese Saison noch bei der Verfolgung.