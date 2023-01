E-Auto lädt induktiv so effizient wie mit Kabel

Während der Fahrt aufladen, statt lange Standzeiten am Kabel - an der Verwirklichung dieser Vision für E-Autos arbeiten Forscher des Instituts für Elektrische Energiewandlung der Universität Stuttgart. Am dortigen Campus wurde nun eine 20 Meter lange Teststrecke errichtet, über die sich Elektrofahrzeuge induktiv so effizient wie mittels Kabel aufladen lassen sollen.