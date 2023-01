Neuanfang nach der Flucht: „KTM ist neue Familie“

Sein zweiter Sohn wurde geboren, als Abdulkarim Haj Yasin im Juni des Vorjahres gerade Österreich erreichte. Seit Oktober arbeitet der Syrer bei KTM in Mattighofen in Oberösterreich. „Meine neue Familie“, sagt der 27-Jährige und hofft, bleiben zu dürfen. Lesen Sie hier, wie der Motorradhersteller die Integration erleichtert und was beim Deutschlernen hilft.