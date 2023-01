Diesem SUV sollte man nicht zu nahe kommen!

Vengeance heißt Vergeltung. Diese zu üben ist aber mangels Straßenzulassung bei uns vorerst nicht möglich und in den USA bis zu 700.000 Dollar (an die 650.000 Euro) teuer. Da muss die Wut schon sehr groß sein - oder der Bedarf an einem wirklich sicheren Fahrzeug, weil man in Krisengebieten unter ernsthaften Beschuss geraten könnte.