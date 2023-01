Video zeigt Tumult bei Lugners Pressekonferenz

Eigentlich wollte Richard Lugner am Donnerstagvormittag nur in gewohnter Manier seinen Stargast für den heurigen Opernball präsentieren. Doch irgendwie lief plötzlich alles aus dem Ruder. Denn während der Opernball-Zampano noch Eckdaten aus Jane Fondas Leben zitierte, gab es im hinteren Teil des Kinos in der Lugner City plötzlich ziemlich viel Radau.