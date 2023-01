ÖSV-Adlerin Kramer legt eine Weltcup-Pause ein

Kramer versucht indes, vor der WM in einer bessere Verfassung zu kommen. „Sara ist aktuell nicht dort, wo sie körperlich sein möchte. Wir geben ihr jetzt mit einer individuellen Trainingsphase die Zeit, sich in Ruhe auf die noch kommenden Saison-Highlights vorzubereiten“,sagte Cheftrainer Harald Rodlauer. In den jüngsten sechs Bewerben gelang Kramer als Neunter in Zao nur ein Top-Ten-Ergebnis.