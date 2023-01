Schladming: Wirte bereit für „Nightrace-Wahnsinn“

Damit bei aller Partylaune auch alles in (halbwegs) geordneten Bahnen verläuft, steht heute ein Großaufgebot der Polizei parat. „Naturgemäß wird viel Alkohol in einem sehr kurzen Zeitraum konsumiert“, weiß Bezirkspolizeikommandant Siegmund Schnabl, was auf ihn und seine Kollegen zukommt. Deshalb werden sich auch Beamte in Zivil unter die Besuchermassen mischen - und für den Fall der Fälle steht sogar eine Abordnung der Eliteeinheit Cobra bereit.