Brunner meldet sich nach E-Scooter-Unfall zurück

Mitte Jänner war Brunner in der Nähe des Burgtheaters in Wien mit seinem E-Scooter gestürzt. Dabei zog er sich einen Schädelbasisbruch zu. Nach einigen Tagen im Krankenhaus musste sich der Minister noch zu Hause auskurieren, seit Montag arbeitet er aber wieder aus dem Homeoffice. In der kommenden Woche will Brunner dann auch wieder Termine wahrnehmen.