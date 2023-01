Federer feiert Comeback - und Feuz scherzt

„Es ist 15 Jahre her, und es fühlt sich so gut an, wieder auf der Piste zu sein“, schrieb Federer zu einem Video, das ihn beim Skifahren zeigt. Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr hatte er während seiner Karriere darauf verzichten müssen, jetzt kehrte der „Tennis-Pensionist“ auf den weißen Untergrund zurück.