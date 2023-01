Völler neuer Direktor deutscher Nationalmannschaft

Völler war im Sommer 2022 eigentlich in die Fußball-Pension gegangen, er war als Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen ausgeschieden. Bereits im Jahr 2000 war er in größter DFB-Not eingesprungen, damals sogar als Teamchef. Er führte die deutsche Auswahl ins WM-Finale 2002, nach dem Gruppen-Aus bei der EM 2004 war aber Schluss. In der Taskforce, die nach der WM gebildet wurde, sitzen neben Völler auch Hans-Joachim Watzke, Bernd Neuendorf, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Mintzlaff und Matthias Sammer.