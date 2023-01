Neue Antriebe machen Gleisbaumaschinen klimafit

Auf Grundlage eines an der TU Graz entwickelten Berechnungsprogrammes (CalCAS, Calculation of Comparison for Alternative Solutions) ergaben sich unterschiedliche Lösungen: Gut 35 Prozent der gewaltigen Maschinen könnten demnach ihren Energiebezug elektrisch - über die Oberleitung - abdecken. „Jedenfalls die energieeffizienteste Lösung“, so Matthias Landgraf vom Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft der TU Graz.