LIVE: Novak Djokovic zum Auftakt gegen Spanier

Für Tennisstar Novak Djokovic ist die Chance auf den Grand-Slam-Rekordtitel bei den Australian Open eine große Extra-Motivation. „Natürlich ist es das. Deswegen spiele ich weiter professionelles Tennis, weil ich der Beste sein will. Ich will die größten Turniere der Welt gewinnen“, sagte der Serbe bei einer Pressekonferenz am Samstag in Melbourne. Djokovic könnte dort mit seinem 22. Grand-Slam-Turniersieg mit Rekordhalter Rafael Nadal aus Spanien gleichziehen.