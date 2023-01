Viele Gespräche nach „Wahl-Schlappe“ nötig

Was passiert nun mit dem Areal der ehemaligen Glasfabrik in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling? Wie berichtet, hatten sich bei der Volksbefragung am Sonntag rund 62 Prozent gegen die geplante Drittellösung ausgesprochen. Allerdings lag die Beteiligung bei 37 Prozent - ab 50 Prozent wird das Ergebnis als bindend angesehen. Für die ÖVP ist die Sache klar: „Der von SPÖ und Neos geforderte Megabau ist endgültig abgewählt. Die Bevölkerung hat sich für die Lebensqualität und gegen die massive Verbauung von Brunn entschieden. Nun haben wir die Chance auf einen echten Neustart.“