Deutsche Premiummarke hat die meisten Rückrufe

Ganz frisch (am 13. Jänner 2023) in die Rückrufdatenbank aufgenommen wurde aber einer, der eine deutlich größere Anzahl Autos betrifft: Exakt 1.058.481 Exemplare der M-Klasse und des GLE der Baujahre 2011 bis 2019 müssen in die Werkstatt, weil Wassereintritt das Steuergerät der Kraftstoffpumpe und damit während der Fahrt den Motor lahmlegen kann. Nur drei Tage älter ist ein Rückruf für fast eine halbe Million CLC, CLK, CLS, C- und E-Klassen der Baujahre 2010 bis 2020: Bei all diesen Modellen kann sich das Glashubschiebedach lösen. Und bei knapp 300.000 Mercedes (C, CLS, E, GL, GLC, GLE, GLK, GLS, M, S) kann plötzlich die Servolenkung ausfallen.