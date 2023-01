Steiler als Kitzbühel - WM als „heißes“ Pflaster

Einem besonders: Vincent Kriechmayr. Der Abfahrts- und Super-G-Titelverteidiger holte in Courchevel beim Weltcup-Finale 2022 das Speed-Double. Und zwar auf der „L’Éclipse“-Piste - auf Deutsch: „Finsternis“. Der Name ist Programm. „Du kommst runter, es wird immer dunkler, eisiger und schwieriger - im Schnitt sogar steiler als in Kitzbühel! Für die WM wurde nur wenig geändert“, erzählt Marie Marchand-Arvier vom OK-Team beim „Krone“-Lokalaugenschein. Sie gewann bei der letzten der bisher vier Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich 2009 in Val-d’Isère Silber im Super-G - hinter Lindsey Vonn und vor Andrea Fischbacher.