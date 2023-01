Flock bei klarem Hermann-Sieg Weltcup-Achte

Nach Rang fünf in der vergangenen Woche in Winterberg beim Comeback nach einer Verletzungspause scheint das für Flock ein Rückschritt, sie hat sich auf der anspruchsvollen Bahn jedenfalls schon im Training schwergetan. Nächsten Freitag geht es erneut in Altenberg neben Weltcup-Punkte auch um EM-Medaillen.