LIVE ab 20.45 Uhr: SSC Napoli trifft auf Juventus

Napoli-Trainer Luciano Spalletti blieb vor dem Spitzenspiel ruhig. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel, aber kein entscheidendes. Wir haben noch nicht einmal die erste Saisonhälfte beendet“, betonte der Coach. Juve gewann zuletzt acht Liga-Spiele in Serie, die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri will den Erfolgslauf auch in Neapel fortsetzen. „Wir sind in einer guten Verfassung“, betonte Allegri. Sein Team präsentiere sich derzeit „ganz gut“, ins Titelrennen will sich der Trainer allerdings noch nicht einschalten. „Im Moment denken wir an einen Top-4-Platz in der Tabelle“, sagte der 55-Jährige. „Trophäen werden in den letzten zwei Monaten der Saison gewonnen.“