Österreichs Ski-Legende Traudl Hecher verstorben

Der österreichische Skisport trauert um Waltraud „Traudl“ Hecher. Wie die Familie mitteilte, verstarb die Tirolerin am Dienstag im 80. Lebensjahr. Die Verabschiedung findet am 20. Jänner in der Kirche St. Barbara in Schwaz (15 Uhr) statt. Hecher war in den 1960er-Jahren eine der besten und erfolgreichsten alpinen Rennläuferinnen der Welt, sie gewann Abfahrts-Bronze bei den Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley sowie 1964 in Innsbruck.