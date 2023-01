Vorarlberger MyRobotcenter neuerlich insolvent

Über die myRobotcenter GmbH war am 18. Mai 2022 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Ende Juli nahmen die Gläubiger den angebotenen Sanierungsplan an, in vier Teilquoten sollten 30 Prozent der Forderungen bezahlt werden. Die Zahl der Mitarbeitenden wurde in der Folge auf acht halbiert, zudem wurden die beiden Filialen geschlossen und der Fuhrpark verkleinert. Man setzte auf den Online-Shop.