78-Jähriger betrog Sandoz und muss ins Gefängnis

Der honorige Unternehmer soll zwischen Februar 2017 bis Dezember 2020 ein Produkt an die Novartis-Tochter Sandoz in Kundl geliefert haben. Die Abnehmer gingen davon aus, dass dieses für die pharmazeutische Industrie zugelassen sei – was aber nicht der Fall war. Beim fortgesetzten Prozess (erster Termin im vergangenen November) behauptete der 78-Jährige, dass es sich „um ein und dasselbe Produkt“ handelte.