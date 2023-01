Teures Wohnen lässt immer mehr Junge verzweifeln

„Ich will, dass sich junge Menschen in unserem Land den Traum der eigenen vier Wände erfüllen können und das Land Tirol wird alles unternehmen, um sie dabei zu unterstützen“, nimmt Tirols LH Mattle zu dem Vorstoß von Finanzminister Brunner Stellung. Dieser hatte wie berichtet vorgeschlagen, beim Kauf der ersten Immobilie auf zwei staatliche Nebengebühren in Höhe von zusammen 4,6 Prozent des Kaufpreises verzichten zu wollen.