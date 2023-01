„Spüre diese Tradition seit der ersten Sekunde“

Wie gehen Sie nun die nächsten Tage an, Dienstag gibt es zum Beispiel den ersten Test - welche Überlegungen gibt es da, wie stellt man da eigentlich auf?

Natürlich tauscht man sich mit den Co-Trainern, die schon im Herbst da waren, aus, aber ich will alles jetzt eher frei machen. Ich lasse die Spieler in den ersten beiden Spielen los, versuche, sie frei spielen zu lassen, will sehen, ob die Burschen im Spiel sich so zeigen wie im Training. Im Trainingslager in der Türkei wird es dann um die richtigen Positionen gehen.